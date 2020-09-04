Съемки новой картины из франшизы "Бэтмена" временно приостановлены

Эту информацию пишет издание Vanity Fair.

Сообщается, что у главного героя нового "Бэтмена" Роберта Паттинсона обнаружили китайский вирус.

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«Представитель съемочной команды Бэтмена сдал положительный тест на вирус, и был изолирован в соответствии с действующими правилами. Съемки временно приостановлены», — подчеркнули в пресс-службе Warner Bros.

Съемки фильма, которые стартовали еще в январе 2020 года в Великобритании, были приостановлены в марте из-за пандемии уханьского вируса.

На тот момент режиссер и продюсер фильма Мэтт Ривз сообщал, что отснята уже четверть материала. Но и сейчас съемочный процесс пришлось приостановить из-за ЧП со звездой "Сумерок" Робертом Паттинсоном.

Ранее мы сообщали, Паттинсон огорошил своими "вредными" привычками, от которых дыбом встают волосы.

Актер часто появляется на публике с грязной головой и неприятным запахом тела. Звезда "Сумерек" признался, что не любит гигиенические процедуры.

Паттинсон совсем не стыдится своей неряшливости: "Я не убираю квартиру, потому что мне наплевать. У меня есть квартира, куда я прихожу только спать, и у меня есть волосы только для того, чтобы болтаться на моей голове. И мне все равно, чистые они или нет".

Напомним, Роберта Паттинсона с невестой застали на улице

Как сообщала Politeka, Брэд Питт, Роберт Паттинсон и другие звезды огорошили мерзкими привычками: никто не идеален