Важные новости, которые вы могли пропустить

Доллар и евро разошлись в разные стороны, свежий прогноз НБУ удивит: каким будет курс валют

Курс валют в Украине 4 сентября удивит украинцев разным поведением доллара и евро.

Об этом стало известно из свежего прогноза Нацбанка Украины.

Согласно данным, в пятницу, 4 сентября, 1 доллар можно будет купить за 27,69 гривен, в то время, как днем раньше его продавали за 27,64 гривны. Таким образом, доллар усилил позиции, хоть и незначительно.

Евро, наоборот, сдаст позиции. Если 3 сентября 1 евро можно было купить за 32,799 гривен, то 4 сентября евро сдал позиции до 32,73 гривны.

Карантин ужесточают: украинцам объявили, к чему готовиться, «с 7 сентября…»

Со следующей недели в Украине начнут действовать новые карантинные зоны.

О соответствующем решении Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассказал в Фейсбук министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Новые зоны начнут действовать с понедельника, 7 сентября, и будут действительны 14 дней.

В соответствии с новым постановлением, в «красную» зону попадут:

города Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;

город Дубно и Костопольский район Ровенской области;

города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;

Великобурлукский район Харьковской области;

город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области.

Бобровицкий район Черниговской области.

Отметим, что в «красной» зоне запрещена работа общественного транспорта и учебных заведений. Разрешена только высадка пассажиров из транспорта, который проходит через населенный пункт транзитом, и из межобластной транспорта.

Лукашенко внесли в базу данных "Миротворца"

Президент Беларуси Александр Лукашенко попал в базу данных "Миротворец". Белорусский лидер назван "пособником террористов и российских оккупантов". Разместили данные по Лукашенко в "Миротворце" в четверг, 3 сентября.

В частности, президента Беларуси обвинили в отказе от выдачи Украине задержанных бойцов частной военной компании "Вагнер". Кроме того, еще одной причиной внесения Лукашенко в базу "Миротворца" стало интервью экс-премьера Польши Дональда Туска. В этом интервью поляк рассказал, что Лукашенко якобы делился с ним планами стать президентом объединенных Украины и Беларуси. По этому поводу "миротворцы" приписали Лукашенко "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины".

Напомним, Лукашенко хотел взять под контроль Украину, Туск раскрыл детали.

Как сообщала Politeka, Лавров разразился бредом об "украинских экстремистах" в Беларуси.

Также Politeka писала, что Соскин объяснил, почему Украина должна разорвать связи с режимом Лукашенко.