34-летняя телеведущая, beauty-ревизор и блогер Елена Филонова взбудоражила откровенным образом, надолго лишив сна своих поклонников

Как передает Politeka.net, ведущая из проекта "Ревизор" опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в роскошном наряде.

Девушка затянула пышный бюст в "тесный" корсет черного цвета из полупрозрачной ткани, продемонстрировав аппетитные округлости. Также на ней были брюки с разрезами внизу, белые остроконечные туфельки и такого же цвета сумочка круглой формы.

Длинноволосая блондинка покрутилась перед камерой, показав себя и в полный рост и крупным планом.

"UFW 2020. На показе Новой коллекции бренда LALLIER. Спасибо большое за фото Orest", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, не скупясь на комплименты:

"🔥Бомба-ракета-петарда🎉👏"

"Красотка, но эти волосы.... 🤦‍♂️"

"Баба огонь 🔥🔥🔥"

"Як завжди неперевершена 🔥"

"очень красиво ❤️ Леночка,где корсет покупали?"

"Красиво подзагорела в Турции😍💕"

"Какие большие"

"Ви дуже красива та елегантна жінка🔥"

"Ух👍.. Плоские серые хейторши блевать будут ядом 😂"

Отметим, Филонова признавалась, что с детства любит все, что связано с модой.

"С 12 лет даже работала моделью. Но из-за невысокого роста мне не удалось покорить подиум. В детстве много пела, даже соседи выходили на лестничную площадку меня послушать. И потом рассказывали маме, как волшебно звучит мой голос. Выросла, стала девушкой-брендом. Был опыт в кино. Снялась в фильме Алексея Залевского «Z-Joke» и в короткометражке «Удачная рыбалка». Дизайнер эксклюзивных головных аксессуаров и шляпок, телеведущая, актриса...", - так о себе рассказывала Елена.



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