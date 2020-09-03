34-летняя телеведущая, beauty-ревизор и блогер Елена Филонова взбудоражила откровенным образом, надолго лишив сна своих поклонников
Как передает Politeka.net, ведущая из проекта "Ревизор" опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в роскошном наряде.
Девушка затянула пышный бюст в "тесный" корсет черного цвета из полупрозрачной ткани, продемонстрировав аппетитные округлости. Также на ней были брюки с разрезами внизу, белые остроконечные туфельки и такого же цвета сумочка круглой формы.
Длинноволосая блондинка покрутилась перед камерой, показав себя и в полный рост и крупным планом.
"UFW 2020. На показе Новой коллекции бренда LALLIER. Спасибо большое за фото Orest", - говорится в подписи.
НБУ массово выводит деньги из оборота, срочное предупреждение: "Во время расчета наличкой..."
Асмус в дерзком мини с розовыми волосами сверкнула прелестями перед Охлобыстиным: «Дюймовочка»
Новые условия по пенсиям и стажу после 1 сентября, ПФУ предупредил украинцев: «Необходимо заплатить…»
"Бюст просто вау!": Вере Брежневой без лифчика припомнили утехи на пляже
Пользователи кинулись комментировать увиденное, не скупясь на комплименты:
"🔥Бомба-ракета-петарда🎉👏"
"Красотка, но эти волосы.... 🤦♂️"
"Баба огонь 🔥🔥🔥"
"Як завжди неперевершена 🔥"
"очень красиво ❤️ Леночка,где корсет покупали?"
"Красиво подзагорела в Турции😍💕"
"Какие большие"
"Ви дуже красива та елегантна жінка🔥"
"Ух👍.. Плоские серые хейторши блевать будут ядом 😂"
Отметим, Филонова признавалась, что с детства любит все, что связано с модой.
"С 12 лет даже работала моделью. Но из-за невысокого роста мне не удалось покорить подиум. В детстве много пела, даже соседи выходили на лестничную площадку меня послушать. И потом рассказывали маме, как волшебно звучит мой голос. Выросла, стала девушкой-брендом. Был опыт в кино. Снялась в фильме Алексея Залевского «Z-Joke» и в короткометражке «Удачная рыбалка». Дизайнер эксклюзивных головных аксессуаров и шляпок, телеведущая, актриса...", - так о себе рассказывала Елена.
Напомним, звезда «Ревизора» Лена Филонова попотела на камеру ради идеального тела: «Мощно, очень!»
А еще Politeka писала, Филонова устроила грязные танцы у шеста и сняла все на видео: «Это бомба!»
Также Politeka сообщала, горячая Филонова показала идеальные формы в одном белье, снимок облетел сеть: «Сразу захотелось…»