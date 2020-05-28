Популярная украинская телеведущая Елена Филонова, которая снимается в программе «Ревизор», показала идеальную фигуру на пробежке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Стонала как могла», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Филонова сперва разогревается, а потом бежит с подружкой. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Куколка», «боже, какая вы красивая», «вау, такая милая», «огонь!», «Настоящая девочка, а не кукла на понтах»,» мощно, очень! Ленка, так держать», - пишут они.

Как сообщалось ранее, ведущая "Нового канала" Елена Филонова похвасталась роскошными формами в одном белье

Поздравляю Всех С Днём Святого Валентина ❤️❤️❤️

«Любви должно быть много! ❤️ Но больше всего я желаю обрести её тем, кто ещё не нашёл 😊🙏🏼❤️ Пусть каждый в этом мире обретёт свою вторую половинку 😍🥰 Любите и будьте счастливы ❤️❤️❤️ P.S. Как и обещали, фото в плавочках. Ну, Вы знаете о чем я, если смотрели мое видео с распаковкой», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на снимке Филонова позирует в красивых плавках, элегантно выгнувшись на камеру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

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