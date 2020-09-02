Модель нижнего белья из Соединенных Штатов Эбигейл Рэтчфорд похвасталась роскошной фигурой в кружеве

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на первом снимке позирует полулежа в тесном кружевном белье, демонстрируя роскошную фигуру во все красе. Дополнить образ модель решила элегантным кулоном.

На другой фотографии модель позирует все в том же кружевном белье, но уже спиной на камеру. Благодаря этому в кадр попали невероятные объемы знаменитости.

Однако поклонников знаменитость решила избавить от возможности что-либо сказать, поделившись красотой в Сторис.

До этого мы рассказывали, что 27-летняя американская модель Эбигейл Рэтчфорд не перестает радовать поклонников своей красотой.

Каждый день бикинибейба, как прозвали девушку из-за ее выдающихся форм, старается публиковать в социальной сети свежие яркие снимки, в которых демонстрирует красивое белье и собственную роскошную фигуру.

Не стал исключением и новый день. Пока большинство украинцев замерзают и пробираются в тумане на работу, Эбигейл напоминает, что где-то в мире очень тепло и светит яркое солнце, согревая все вокруг. Она позирует в бикини золотого цвета, которое с трудом прикрывает пышные формы, и блестящем поясе-юбке.

Напомним, знойная Эби Рэтчфорд сверкнула прелестями в полупрозрачном белье.

Как сообщала Politeka, звездные дивы померялись фото в бикини: «горячо».