Модель нижнего белья из Соединенных Штатов Эбигейл Рэтчфорд похвасталась роскошной фигурой в кружеве
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, на первом снимке позирует полулежа в тесном кружевном белье, демонстрируя роскошную фигуру во все красе. Дополнить образ модель решила элегантным кулоном.
На другой фотографии модель позирует все в том же кружевном белье, но уже спиной на камеру. Благодаря этому в кадр попали невероятные объемы знаменитости.
Однако поклонников знаменитость решила избавить от возможности что-либо сказать, поделившись красотой в Сторис.
Новые условия по пенсиям и стажу после 1 сентября, ПФУ предупредил украинцев: «Необходимо заплатить…»
Изменившаяся Верка Сердючка показала новую себя, шортики - отпад: "Мама, я влюбилась!"
Кристина Асмус в постели впечатлила размером своих малинок: "Как же тоскует по Гарику"
"Это уже начало конца": зараженная Маричка Падалко сообщила о своем состоянии, все подробности
До этого мы рассказывали, что 27-летняя американская модель Эбигейл Рэтчфорд не перестает радовать поклонников своей красотой.
Каждый день бикинибейба, как прозвали девушку из-за ее выдающихся форм, старается публиковать в социальной сети свежие яркие снимки, в которых демонстрирует красивое белье и собственную роскошную фигуру.
Не стал исключением и новый день. Пока большинство украинцев замерзают и пробираются в тумане на работу, Эбигейл напоминает, что где-то в мире очень тепло и светит яркое солнце, согревая все вокруг. Она позирует в бикини золотого цвета, которое с трудом прикрывает пышные формы, и блестящем поясе-юбке.
Напомним, знойная Эби Рэтчфорд сверкнула прелестями в полупрозрачном белье.