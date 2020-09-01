Не стало бывшего солиста популярной украинской группы, на хитах которого выросли миллионы

Как сообщает Politeka, об этом рассказала жена знаменитости Ирина Вязовская в Facebook.

«Ну вот и всё.. 🕯🙏🏻 Финал..⌛️ Занавес.. 😪😭 С прискорбием сообщаю, что сегодня, 29.08.2020 г., после тяжёлой и продолжительной болезни, на 48 г. жизни, покинул этот мир талантливый музыкант, любящий отец двух дочерей, прекрасный сын, брат, друг и муж, Сергей Вязовский», - говорится в сообщении.

В то же время Вязовская рассказала, что в 2015 году у бывшего солиста группы «Фристайл» Сергея Вязовского произошла коронарная смерть.

« Спустя пол часа его всё-же реанимировали, но почти все клетки мозга были разрушены. 5 лет Сергей провёл в клинике, в вегетативном состоянии, находясь между Небом и Землёй.. Его последние дни мы провели в паллиативном отделении клиники г. Пассау. Там Серёжа в 05.28 (по цифрам его ДР) закрыл глаза.. навсегда», - говорится в тексте сообщения.

Уточним, что Вязовский был солистом группы «Фристайл» в начале 2000-х. Артист выступал с коллективом на протяжении полугода, после ухода Сергея Дубровина. После этого он покинул группу, чтобы заняться сольной карьерой. На протяжении нескольких лет выступал с женой Ириной.

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