Стало известно о смерти известного итальянского композитора

В понедельник, 6 июля, стало известно, что умер 91-летнего Эннио Морриконе. Это невосполнимая потеря для многих.

Стоит отметить, что благодаря своему таланту музыкант прославился на весь мир. В частности, его очень любили в Украине, где композитор проводил концерты и собирал полные залы.

Эннио Морриконе стал обладателем двух премий «Оскар»: за выдающиеся заслуги в кинематографе и за лучшую музыку — к фильму «Омерзительная восьмерка».

Его музыку можно услышать в фильмах: "Профессионал", "Игра Рипли", "Джанго освобожденный" и других фильмах.