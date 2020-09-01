38-летняя певица Вера Брежнева продемонстрировала "мечту любой женщины"

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото на котором, предстала в объемной одежде и расслабленной позе.

Так, Вера в черных штанах, напоминающих шаровары, пиджаке горчичного оттенка (явно, не по размерчику) и шлепках-вьетнамках расселась в раскорячку на пластиковом стуле. Все в позе красотки говорило о моменте релакса - когда ни о чем не думаешь, и, в частности, о том, как выглядишь.

Слегка растрепанная Брежнева спрятала глаза за солнцезащитными очками.

"У меня сегодня очень необычные ощущения. Потому что дети начинают учебу не сегодня, а у меня наоборот - первый выходной за 11 дней. И ощущение полного релакса. Тем не менее поздравляю всех с Днём Знаний! Всех, кто сегодня начинает учиться и всех, кто учится постоянно) родителям желаю терпения на весь учебный год, хотя мне кажется, что после нашей карантинной онлайн-весны школа в офлайне - долгожданное событие. А я пока сегодня буду наслаждаться воспоминаниями о вчерашнем дне... Одно из них - это фото", - сообщила певица.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное: некоторые искренне порадовались за Веру, а другие немного пожурили.

"Ой ты там работала и типа устала..." - "Леночка) работала и устала) без «типа»😉"

"Хорошая мать 👍пример 👍сидеть в растопырку привычное дело 😂 скромная Вера Брежнева 👏" - "а есть критерий, как сидит хорошая мать? 🤦🏼‍♀️"

"Такую фигуру в балахоны замотала😮😮😮😮😮"

"С выходным! Это так приятно, когда дети заняты, а ты можешь заняться собой! Мечта любой женщины 😉"

"Кайф! 🖤 Смотрю на вас и балдею))) фото - МЕГА!👏"

"Красивая стильная модная ❤️🔥"

"Клевая и в стрингах и оверсайзе👍😆"

"Картина, атаманша на отдыхе👏"

"На Мадонну похожа!!!!"

Напомним, Вера Брежнева и Дорофеева "зарубились" и выяснили, кто круче и красивее

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