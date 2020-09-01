Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал об особенностях учебного процесса в школах в новом учебном году в связи с пандемией китайского вируса

Об этом сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

«После того когда подтвержден случай с учеником, надо взять этого ребенка, надеть на него маску, перевести его в другое помещение, где он будет находиться. В классе нужно проветрить помещение, сделать дезинфекцию всех поверхностей, которых касался ребенок, сообщить родителям», - пояснил Степанов.

Ребенка и родителей отправляют домой на самоизоляцию, а семейному врачу сообщают об их болезни, говорит министр.

Семейный врач вызывает мобильную бригаду, которая делает соответствующий тест ребенку, чтобы подтвердить или опровергнуть болезнь. Если заболевание подтвердится, то врач-эпидемиолог определяет в зависимости от контактов этого ребенка, кто отправляется на самоизоляцию.

«Все это достаточно четко определено в алгоритмах», - сказал министр.

Степанов отметил, что в случае заболевания школьника "врач-эпидемиолог не будет отправлять на самоизоляцию всю школу и детей, которые не были в контакте с заболевшим ребенком".

"Так же происходит, если, например, заболел тот или иной учитель: решения о самоизоляции будут приниматься в зависимости от его контактов. Это не значит, что вся школа идет на самоизоляцию", - сказал он.

С 1 сентября не открылись школы "красной зоны":

- города Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области; - города Беляевка и Измаил Одесской области; города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ривненской области; - города Бережаны и Чортков, Бережанский район Тернопольской области; - город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой области.

Отметим, эксперты прогнозируют, что эпидемия китайского вируса в Украине в ближайшее время резко усугубиться.

"В Украине продолжается нарастание первой волны, и мы видим, что ситуация ухудшается с каждым днем. И в ближайшем будущем мы увидим не по 2,5 тысячи случаев, а по 3,5 тысячи, 5 тысяч, даже по 7. Ситуация будет усугубляться тем, что дети пойдут в школу, все-таки детское население является движущей силой распространения острых респираторных заболеваний, и это будет осложнять ситуацию", — заявил руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин.

Отметим, что по оптимистичному прогнозу заместителя министра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, вакцина против COVID-19 для массового использования появится в Украине в марте 2021 года.

А пока, по состоянию на 31 августа в Украине китайский вирус в целом обнаружили у 121 215 жителей страны (7 973 детей). При этом 2 557 человек умерли, а 57 114 человек выздоровели.

Сейчас болеют 61 544 жителя Украины – то есть больше, чем выздоровели за все время пандемии.

Напомним, ребенка могут исключить из школы за нарушение карантина: где введены суровые ограничения.

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