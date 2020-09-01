В Киеве пьяный водитель на скорости влетел в кафе с людьми

В центре Киева на Бессарабской площади автомобиль влетел в летнюю площадку кафе, где были посетители.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный" в Facebook.

Жуткая авария произошла в ночь на 1 сентября. Машина марки Volkswagen с номерами CB 5810 CA въехала в людей, которые отдыхали в заведении.

В результате ДТП пострадал один из посетителей. Его в срочном порядке госпитализировали.

Справжня карколомна аварія сталася у самому центрі міста - на Бессарабці водій #Volkswagen (#CB5810CA) влетів у літній... Gepostet von Киев Оперативный am Montag, 31. August 2020

По словам очевидцев, водитель автомобиля находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Доллар сделает больно гривне, НБУ обновил курс валют: чего ждать украинцам

Курс валют в Украине 1 сентября удивит резким скачком доллара и евро, гривна буквально «скорчится» от боли.

Так, торги на межбанке начнутся с +8,59 грн для доллара. К средине прошлого дня валюта подскочила на 9,17 грн, однако ее удалось немного «утихомирить», передает Politeka.

Евро же и дальше будет в «свободном плавании». Торги начнется с нового прыжка в +16,16 гривны. Предполагается, что сегодня валюта и дальше будет набирать.

НБУ на 1 сентября прогнозирует следующий курс валют:

100 долларов – 2756,18 гривны;

100 евро – 3289,5 гривны.

«Забыли, как сюда попали»: Зеленский устроил разнос «слугам народа» и выдал, что их ждет

Владимир Зеленский жестко прошелся по некоторым представителям партии «Слуга народа», заявив, что они забыли, как попали в политику

31 августа президент выступил на съезде своей партии «Слуга народа», который проходил в преддверии выборов. В ходе своей речи глава государства высказался о тех членах партии, которые за последний год успели попасть в громкие скандалы и очернили имя политической силы.

Так, Зеленский признал, что в партии допускают ошибки, а некоторые ее члены вообще «забыли, как они сюда попали и для чего».

«Это тоже есть. Они - микробы, бактерии в вашем здоровом организме. Но, к счастью, их очень мало, и они слабы. Я уверен, мы не заметим их на пути к успеху. И их никогда не вспомнит история, не вспомнит их имена», - безапелляционно высказался президент.

Напомним, Зеленский заговорил о завершении карьеры президента: "Хочу спокойно ходить по улицам...".

Как сообщала Politeka, Зеленский заставил болельщиков ждать начало матча почти час: президенту "досталось" от фанатов.

Также Politeka писала, что известный шоумен станет кандидатом на пост мэра Одессы: "предложил лично Зеленский".