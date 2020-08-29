Балерина в этот раз гораздо скромнее, чем обычно

Скандальная российская балерина и светская львица Анастасия Волочкова на отдыхе в Турции облачилась в красное

На своей странице в социальной сети Инстаграм 44-летняя Волочкова предстала в красном сдельном купальнике, красном шифоновом халате в пол и босоножках на толстой платформе, передает Politeka.net.

При этом балерина традиционно демонстрирует свои длинные ноги, выставив одну ногу на носочке вперед. За ее спиной видно море и белый песок.

«Цвет настроения красный.❤️ Это такое счастье, когда в сердце горит огонь любви!🙏❤️🔥 Всем я хочу пожелать любить и быть любимыми.🙏😊❤️🌺», – подписала снимок балерина, традиционно сопроводив его огромным количеством тэгов.

Но самое интересное заключается в том, что Анастасия решилась открыть комментарии, чего не делала давно из-за огромного потока негатива в ее сторону. В этот раз подписчики были щедры на комплименты, отмечая, что такой образ очень к лицу звезде. Правда, не обошлось и без негатива. Так, некоторых интересовало, где же пресловутый возлюбленный, и зачем балерина уродует ноги некрасивой обувью.

«Очень красиво. Потрясающе», «Молодец!!!👏👏👏👏», «Любимый где? Или стесняешься его показывать)», «Какая то у тебя одноразовая лябофь😂», «Цвет настроения красный! Анастасия как всегда прекрасна! Ну и как всегда под шофе... 😆», «Вы интересный человек, а главное трудяга! Отдохните в этом Раю и за нас! )))Спасибо Вам за Ваше творчество! Спасибо, что Вы есть!», – пишут в комментариях.

Также Анастасия поделилась видео в море в микро-бикини, тоже, кстати, красного цвета, не преминув сообщить, что у нее все прекрасно, и жизнь бьет ключом.

Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин.

А еще Politeka писала, что бесстыжая Волочкова задрала балетную пачку и засветила пикантные места.

Также Politeka сообщала, что Волочкова сверкнула исхудавшими ногами в шерстяных сапогах.