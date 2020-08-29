Известный актер Чедвик Боузман не смог побороть тяжелую болезнь

Об этом информирует Associated Press.

Так, артист, получивший популярность после роли Черной Пантеры, ушел из жизни в возрасте 42 лет.

По информации журналистов, Чедвик Боузман скончался в Лос-Анджелесе в окружении жены и близких.

Как известно, звезда "Черной Пантеры" последние четыре года пытался бороться с раком толстой кишки, но болезнь оказалась сильнее. Примечательно, что до смерти Чедвика Боузмана никто не знал о диагнозе актера.

Стоит отметить, что 42-летний Чедвик Боузман сыграл роли людей, важных для истории чернокожих американцев: бейсболиста Джеки Робинсона и музыканта Джеймса Брауна.

А наибольшую известность Чедвик Боузман получил после того, как сыграл роль правителя вымышленной африканской страны Ваканды в фильме Marvel "Черная Пантера". Эта картина является одним из самых кассовых из серий картин о планете героев Marvel.

Ранее мы рассказывали, что Джон Траволта потерял красавицу-жену вслед за сыном.

Как сообщил актер, его 57-летняя жена Келли Престон "проиграла борьбу с раком". Супруга звезды "Криминального чтива" последние два года боролась с онкологическим заболеванием.

Стоит отметить, что первая жена Джона Траволты также скончалась от онкологического заболевания. В 1977 году актер должен был сыграть свадьбу с Дайаной Хайленд, но девушка умерла накануне церемонии.

Уже через 11 лет Джон Траволта встретился с Келли Престон, которая родила актеру трех детей, и уже в 2009 году старший сын Траволты Джетт скончался после эпилептического припадка.

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