41-летняя украинская певица Ани Лорак, переехавшая ради карьеры в Россию, обескуражила сеть теплыми словами о родине и проникновенным исполнением одной из своих старых песен

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала архивное видео со своего шоу "Каролина" в микроблоге в Инстаграм, приурочив его ко Дню Независимости Украины (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Лорак предстала в коротеньком черном платье, возвышаясь над сценой на специальной конструкции, будто бы сидит на подоконнике.

"Одна из моих любимых, одна из первых авторских песен. Любовь и боль, радость и печаль всегда идут рядом! Пусть добро всегда побеждает, согревая сердца людей! Зi святом, Україно! #шоуКаролина Directed by @olegbodnarchuk", - подписала кадры звезда.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"❤️Зі святом, Кароліна чекаємо в Україні)❤️"

"Обожаю эту песню🥰😍. Тоже одна из самых любимых😍😍😍. Вы просто ангел 😇"

"Очень грустно, что сегодня на главной площади страны Каролина не выступала..."

"Ви, Ані, і тільки Ви наша найкраща українська співачка, наша ДІВА!!!🌟"

"Круто!!! Волшебная , сказочная сцена и очаровательная Королева этой сказки!!!!"

"Шоу «Каролина»😍 обожаю☺️❤️ прям с удовольствием захотелось пересмотреть ещё раз☺️❤️ Каролиночка хорошего Вам отдыха и отличного настроения!😘💋"

"Это таак гениально, ты просто космос, мы тебя сильно любим🔥🔥"

"До мурашек ❤️"

"Кароліна, вітаю вас З Днем Незалежності! Я обожнюю ваші авторські українські пісні! Так шкода, що наразі вони не звучать на ваших концертах. Сьогодні слухав "Розкажи", "Напишу листа", "Без тебе", "Я кохаю" та багато інших ваших авторських українських пісень, вони мене чіпають кожного разу ! У самісіньке серце! Дуже чекаю на нову українську пісню! Зі святом, Українська наша Діва!❤️"

"Есть в Украине ещё те, кто искренне благодарен Вам за Ваше творчество, песни, голос💕"

"Сиди уже там и Россию поздравляй"

Напомним, что Лорак в коротком топе посветила грудью под носом у Лазарева

Как сообщала Politeka, Лорак засветила исхудавшую фигуру в пустом спортзале

Также Politeka писала, что Ани Лорак с мохнатыми ногами удивила несуразным нарядом на домашнем фото