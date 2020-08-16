Известная телеведущая Регина Тодоренко рассказала, почему не хотела стареть

В этот раз Тодоренко решила рассказать под фото, на котором бежит прямо перед паровозом, почему не хочет стареть и не желает признаваться, что отстает от молодого поколения. По мнению Регины, сейчас надо развиваться, перенимать привычки более молодого поколения и учиться новому.

«Родителям необходимо немного устареть, чтобы уступить место детям» - это цитата из Книги #TheWojWay , Эстер Войджицки. Я впала в недоумение 🤷🏽‍♀️ и была совсем несогласна с этим высказыванием, потому что быть современным - это мое кредо. Мне казалось, как только выпаду из информационного поля, перестану развиваться, моментально деградирую, потеряю нить с подрастающим прогрессивным поколением, которое УЖЕ на несколько шагов впереди. Очень страшно чего-то не успеть, очень не хочется быть outsiderОМ и устаревшим предком, над которым подсмеиваются дети за древность и мамонтизм мыслей - это во мне говорят мои комплексы🙈(люблю бежать 🏃‍♀️ впереди паровоза», - отмечает Тодоренко.

Также она подчеркивает, что такой принцип жизни является утопическим, ведь когда родитель стремится быть во всем прогрессивнее, умнее, лучше ребенка, появляется дисбаланс в их отношениях. Поэтому-то и надо дать возможность детям научить нас чему-нибудь новому, поделиться необычным опытом, фьюжен-подходом к жизни.

В противном случае, они всегда будут чувствовать себя подавленными, ущемлёнными, сомневающимися в себе и своих убеждениях.

«Мне то этого совсем не хочется. И вот уже сейчас я готовлюсь к тому, что наш сын все-таки повзрослеет и, надеюсь, станет на голову выше своих родителей, будет образованней и круче, лучшей версией нас с Владом. Уже интересно посмотреть, как Михаил Владиславович начнёт учить нас жизни и будет рассказывать, что наши методы воспитания - «это прошлый век». Для такого я готова устареть,» - сделала выводы Регина. При этом многие поддержали выводы Тодоренко.

Также Регина рассказала, что теперь тренируется без своего партнера, так как тот сорвал спину и ей "похоже пора худеть".

«Сорвал спину мой дорогой партнёр Роман Сергеевич 🤦🏽‍♀️ и слёг! По всей видимости , я настолько харизматичная , что свалила с ног олимпийского чемпиона или по другой версии - мне пора худеть 🙈😆💪🏻 Зато сегодня прекрасно отожгла с невероятной и талантливой Марией @orlovamariya_ice ❤️ В компании девочек раскрываешься совсем по-другому, даже катишься по льду иначе 🙈Спасибо, Мари🙏🏻 А вам в каком амплуа хочется меня видеть?,» - написала Регина.

Вот как отвечают пользователи:

«Снимает она, а стыдно мне...», «Ахахаххаха, обожаю! Самый ржачный момент сегодняшней тренировки. 😂😂😂 БоГиня» «Региночка) желаю здоровья тебе и твоему партнеру))) а худеть не к чему) и так хороша🔥» «Ты просто сногсшибательная) вот и не выдержал партнер😂», «Иногда нам всем кажется, что пора худеть, даже когда это совсем не нужно)))», «Зачем худеть, партнёру надо подкачаться😂😂🔥🔥», «Ну конечно ,сколько можно на себе таскать партнёршу 🤔🙄».

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