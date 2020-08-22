Российская балерина Анастасия Волочкова поразила нескромным нарядом
Как сообщает Politeka.net, скандально известная звезда отправилась на отдых и поделилась фото с курорта на своей странице в социальной сети "Инстаграм". "Моя хижина на пляже", - подписала она публикацию и указала много тегов, среди которых: "Наслаждаюсь".
На снимке Анастасия Волочкова позирует на диване в очень откровенном купальнике кислотных цветов. Бикини на завязках едва скрывает ее пикантные места, более того, балерина тянет одной рукой за веревочку, будто сейчас развяжет. Второй же рукой с большим кольцом она уперлась в собственный бок. Знаменитость стала на колени и изогнула спину в необычной позе.
Все это происходит в неком пляжном бунгало. Сквозь окно на заднем плане можно заметить другую похожу постройку, зеленые деревья и горы. Внутри же стоит тарелка с экзотическими фруктами, которыми, вероятно, угощается Анастасия Волочкова и ее спутники.
Роскошная Мейхер довела до мурашек танцем живота, ВИА Гра не прошла даром: "Крутяк!"
«Пошлячек»: Тарзан в одних трусах задрал ногу и поиграл бицепсами, Наташа Королева оценила
Русская Кардашьян без стыда выпятила свои шары в провокационной позе: "Какой потенциал!"
Российская Кардашьян втиснула внушительные объемы в тесный купальник и показалась на улице: «Хотите…»
Балерина также побывала на пляже, где не упустила возможности показать один из своих знаменитых шпагатов. Для этого она нарядилась в ярко-желтый купальник, трусики которого больше похожи на шорты. В таком виде Волочкова широко раздвинула ноги, опершись руками на перилла бассейна. "Прекрасное начало дня на вилле", - отметила звезда в описании.
Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин
Также Politeka сообщала, Волочкова сверкнула исхудавшими ногами в шерстяных сапогах