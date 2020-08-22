Российская балерина Анастасия Волочкова поразила нескромным нарядом

Как сообщает Politeka.net, скандально известная звезда отправилась на отдых и поделилась фото с курорта на своей странице в социальной сети "Инстаграм". "Моя хижина на пляже", - подписала она публикацию и указала много тегов, среди которых: "Наслаждаюсь".

На снимке Анастасия Волочкова позирует на диване в очень откровенном купальнике кислотных цветов. Бикини на завязках едва скрывает ее пикантные места, более того, балерина тянет одной рукой за веревочку, будто сейчас развяжет. Второй же рукой с большим кольцом она уперлась в собственный бок. Знаменитость стала на колени и изогнула спину в необычной позе.

Все это происходит в неком пляжном бунгало. Сквозь окно на заднем плане можно заметить другую похожу постройку, зеленые деревья и горы. Внутри же стоит тарелка с экзотическими фруктами, которыми, вероятно, угощается Анастасия Волочкова и ее спутники.

Балерина также побывала на пляже, где не упустила возможности показать один из своих знаменитых шпагатов. Для этого она нарядилась в ярко-желтый купальник, трусики которого больше похожи на шорты. В таком виде Волочкова широко раздвинула ноги, опершись руками на перилла бассейна. "Прекрасное начало дня на вилле", - отметила звезда в описании.

Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин

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