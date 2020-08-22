Общественный деятель Андрей Пальчевский возмутился тем, что команда президента Владимира Зеленского не может решить языковой вопрос

Как сообщает Politeka.net, в эфире телеканала "112 Украина" он прокомментировал скандал с Максимом Ткачуком, которого не пустили на "Детское Евровидение 2020" из-за русскоязычной песни.

"Многие армии пели песни противника на его языке. Фины во время русско-финской войны пели "Катюшу", и ничего, никого не расстреливали. Когда 12-летний ребенок спел "Смуглянку", которую пели миллионы украинцев, и вдруг его не выпускают по этому поводу - это же позор. Куда мы идем? Нам президент Зеленский, новая власть обещала мультикультурную страну, где сосуществуют языки, религии. Дошло до того, что Курбан-Байрам решили объявить государственным праздником, а "Смуглянку молдаванку" давайте засунем подальше?", - возмутился Андрей Пальчевский.

Он напомнил, что действующий президент Владимир Зеленский тоже выступал и построил всю свою карьеру на русском языке. Общественный деятель подчеркнул, что культурные традиции существуют независимо от политического режима:

"Хочется сказать, а вы в своих концертах на каком языке пели-плясали? И добились победы, используя какой язык - русский. Русский - это же не "путинский" язык, он же не принадлежит Владимиру Путину, который по мнению некоторых является воплощение агресии. Не нравится вам - не слушайте. Так надо запретить немецкий язык из-за Гитлера, итальянский - Мусолини, испанский - Франко, французский - Виши? Что это за глупости? Мы ожидали, что будет мудрый подход к таким вещам, и люди скажут: "Смуглянка молдаванка" - любимая народом, миллионы раз исполненное произведение искусства. И любимым актером Быковым, памятник которому стоит на склоне Днепра, недалеко от памятника Голодомору".

Напомним, Пальчевский предупредил о намерениях власти спастись от выборов: "Они проиграют сто процентов!"

Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский: "Я против президентства вообще! Все, хватит, наигрались".

Также Politeka писала, что Андрей Пальчевский резко высказался о глобальной проблеме Киева и замене Виталия Кличко: "Что большее зло, спортсмен или комик?"