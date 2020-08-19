Общественный деятель Андрей Пальчевский объяснил, как нужно себя вести президенту Владимиру Зеленскому

Он выразил свое мнение в эфире программы "Пульс" на телеканале "112 Украина", сообщает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца).

"Я рекомендую всем президентам Украины перейти от каких-то глупых титулов сразу к "его величеству", потому что они все решают, любой вопрос. Я против президентства вообще, наши дети должны вырасти, когда президентов не будет. У нас должен быть двухпалатный парламент, руководитель экономического блока. Все хватит, поигрались. Все штанги сбили уже этими президентами, всех в султанов превратили, поэтому титул "его величество" подходит любому из них", - подчеркнул Андрей Пальчевский.

Он также прокомментировал скандал с 12-летним Максимом Ткачуком, которому запретили участвовать в отборе на "Детское Евровидение" после выступления с песней "Смуглянка" в костюме советского солдата. По мнению общественного деятеля, главе государства нужно взять ситуацию под свой контроль.

"Обязан ли президент с этической точки в такие конфликты встревать? Ответ: должен стопроцентно. Потому что президент Украины должен передать процветающую страну следующему поколению - не президенту, как у нас, а народу в добром здравии экономическом, политическом, а самое главное - моральном. Без морали ничего не может быть", - заявил Пальчевский. - "А если президенты засовывают языки при такого рода обществах - начинается раскол. Поэтому президенты обязаны, если не хотят лично выступать, у них должны быть моральные авторитеты".

Общественный деятель добавил, что Владимир Зеленский не оправдывает своих ожиданий по объединению украинцев, пока сохраняет молчание. По его мнению, действующий президент может повторить путь своего предшественника Петра Порошенко.

"Мы на Зеленского смотрели, хоть он и не самых больших размеров, как на человека, который может собрать Украину. И поэтому выступление в стиле: пусть расцветают сто школ, пусть расцветают сто цветов - должны быть. Понятное дело, что без наших базовых вещей: любви к свободе, независимости, самостоятельности в хорошем смысле этого слова мы тоже не можем, но у президента должна быть святая обязанность", - считает Андрей Пальчевский. - "Вместо это мы слышим от любого из них все, что угодно, кроме базовых вещей. А потом, когда они хотят переизбраться, вместо того, чтобы рассказать, насколько хорошо стала жить Украина, вот вам, пожалуйста: язык, армия, вера. А пойдет следующий президент по той же стезе, что он напишет? Я вам скажу: то же будет язык, армия и вера".

Напомним, что Пальчевский назвал главную особенность протестов в Беларуси: "Эта страна..."

Как сообщала Politeka, Пальчевский объяснил, зачем идет в политику и что будет с Украиной через 20 лет: "Останется даже не половина..."

Также Politeka писала, что Андрей Пальчевский резко высказался о глобальной проблеме Киева и замене Виталия Кличко: "Что большее зло, спортсмен или комик?"