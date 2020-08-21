Общественный деятель Андрей Пальчевский рассказал, как мэр может пресечь коррупцию в Киеве

Он поделился своими наблюдениями из разных районов и дал совет руководству столицы в эфире программы "Большой вечер" на телеканале "NewsOne" (чтобы посмотреть, скрольте до конца).

"Нет никакой заумы. Заума одна - меньше воруй, больше думай о людях. И не живи в центре, живи на районе - тогда ты понимаешь, что происходит. Когда покупательская способность всего дома "на районе" равна одной квартире на Печерске", - подчеркнул Андрей Пальчевский.

Как заявил общественный деятель, он уже успел пожить, пообщаться с людьми на Дарнице и на Лесном массиве. Одной из главных проблем он считает нехватку хороших домов для киевлян:

"Меня удивило, что в нашем городе нет программы строительства муниципального жилья, куда можно было бы этих людей переместить. Как нет денег, если два миллиарда долларов выделяется. Я также посмотрел, какое количество детских садов - это вообще не выдерживает никакой критики", - возмутился Пальчевский.

По словам общественного деятеля, у мэра, которым сейчас является Виталий Кличко, есть все полномочия для борьбы с воровством. Он даже рассказал, что нужно делать каждое утро, чтобы подчиненные не дерибанили бюджет:

"Я занимался в спортивном интернате на улице Киото, когда был пацаном. Район сам по себе спланирован на редкость хорошо - широкие улицы, удобные. Дома, которые стоят, к чертовой матери уже нужно заменить гуманными постройками. Но для этого нужно создать муниципальный резерв. А как же ты его создашь, если все деньги из бюджета воруются, 25%-30%. Так работу очень просто надо начинать мэру каждое утро - с прокурора, и поприжимать все департаменты".

Напомним, Пальчевский предупредил о намерениях власти спастись от выборов: "Они проиграют сто процентов!"

Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский: "Я против президентства вообще! Все, хватит, наигрались".

Также Politeka писала, что Андрей Пальчевский резко высказался о глобальной проблеме Киева и замене Виталия Кличко: "Что большее зло, спортсмен или комик?"