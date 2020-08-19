45-летний российский комик и певец Артур Пирожков взбудоражил публику необычным перевоплощением

Как передает Politeka.net, артист опубликовал свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал в наряде в стиле 80-х.

Так, Александр Ревва (настоящее имя звезды) позировал на улице в полосатой футболке и бежевых брюках. Для пущей убедительности переноса на 30-40 лет назад Пирожков "прицепил" усы и дополнил лук соответствующими тому времени часами.

"ВДНХ. Дядя Саша. 1980г. #снимаемкино #прабабушкааааа", - подписал кадр Пирожков.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Некоторые сравнили образ комика с президентом Беларуси Александром Лукашенко, другие с колумбийским наркобароном Паблом Эскобаром.

"Усики просто бомба честно говоря 😄🔥"

"😁не прочитала сразу пост😀,думаю...е-мае и здесь Лукашенко.... Прикольный образ😊😊😊😊"

"Александр, вы самый лучший❤️❤️❤️"

"Атмосферно"

"Фантастика! 😎✌️ Вот это перевоплощение!!! 👍👍👍"

"Дядя Саша Вам отлично идёт такой стиль))"

"Пабло ЭскаРевва на стиле! 😹👍"

"На Пабло Эскобара похож))"

"Прикид то что надо, а усы..... 😂"

"Не до ваших дурацких шуток .....👎👎👎👎 Берите пример с Максима Галкина !!!"

Ранее мы сообщали, Пирожков похвастался в сети повзрослевшей дочкой Алисой. 12-летняя девочка предстала на фото в красном костюме и синем жакете. Ее сфотографировали крупным планом. Аккуратная прическа в виде "шелковой" волны смотрелась превосходно. Алиса улыбалась и выглядела очень счастливой.

В посте отец рассказал, что та приняла участие в озвучивании мультика.