Доллар резко обвалится, НБУ показал новые цифры: что будет с курсом валют

Курс валют в Украине 19 августа спровоцирует панику, доллар буквально «бросят на растерзание» гривне.

Так, сначала торгов доллар потеряет сразу несколько позиций: -7,64 гривны. К средине прошлого дня доллар опустили еще больше, до 2722,75 гривны, однако он начал потихоньку подниматься.

Евро воспользуется моментом и наберет максимум позиций: +12,32 гривны.

Курс валют от НБУ на 19 августа выглядит следующим образом:

100 долларов — 2722,97 гривны;

100 евро — 3249,73 гривны.

Лукашенко срочно связался с Путиным, армию привели в боевую готовность: «Надо было раньше нам…»

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, срочно созвонился с российским президентом Владимиром Путиным.

Как сообщают белорусские СМИ, об этом сам Лукашенко рассказал во время совещания с Советом безопасности страны. По его словам, он провел очередной разговор с Путиным, после чего привел боевые войска на западных границах страны в полную боевую готовность. Лукашенко заявил, что таким образом реагирует на действия западных стран.

По словам политика, многие из сограждан расценили этот шаг как нагнетание обстановки, но лично он так не считает.

Учеба в школах с 1 сентября, Ляшко сделал важное заявление: "Дадим учителям щиток, который..."

С первого сентября учеба в школах будет выглядеть следующим образом.

«Оранжевая» зона:

Учителей обяжут носить специальный защитный щиток. Он будет прозрачным и позволит передавать эмоции.

«Зеленая» зона:

Школам в данных регионах требование со щитком действовать не будет. Тем не менее, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты (антисептик)

«Красная» зона:

Школы, которые находятся в регионах со сложной эпидемиологической ситуацией, работать не будут. Школьники будут переведены на онлайн-обучение, которое будет действовать весь период ужесточенного карантина.

В то же время Ляшко рассказал, что общим правилом ко всем школам будет измерение температуры. Учителей и учеников, у которых температура будет выше 37,2 градуса, не будут пускать в образовательное учреждение.

Напомним, что главный санврач Ляшко ошарашил заявлением об отмене местных выборов: «50% территории…».

Как сообщала Politeka, родителей предупредили о дополнительных затратах в учебном году: на что нужно раскошелиться.

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