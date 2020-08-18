Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась фигурой в облегающем платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Для меня большое счастье быть творческим человеком.🙏🩰 Не бояться экспериментировать и совершать новаторские проекты. В каких только амплуа я себя ни проявила😊 В амплуа Балерины, Драматической актрисы, актрисы кино, ведущей мероприятий, мною записаны 17 авторских песен, освоила я и азы фигурного катания, участвуя в двух сезонах "Ледникового периода", освоить мне удалось основы воздушной гимнастики в цирке для моего спектакля "Балерина в зазеркалье цирка». Мною написаны две книги "История русской балерины" и "Плата за успех". Я ещё, видимо, "крестиком вышивать умею"😂», - говорится в сообщении.

В то же время Волочкова рассказала, что сейчас еще работает над несколькими «интересными и неординарными проектами», о которых планирует рассказать в ближайшее время.

Уточним, что поклонники Волочковой не смогли что-либо сказать, поскольку балерина закрыла возможность что-либо говорить о своих снимках из-за чрезмерного хейта.

До этого мы рассказывали, что балерина Анастасия Волочкова озадачила видом не тренировке в старом костюме.

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