Популярная украинская певица Даша Астафьева сверкнула роскошной фигурой во время отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Как отдых меняет людей…» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Астафьева позирует в наряде с декольте, демонстрируя внушительную фигуру во всей красе.

На другом снимке Астафьева решила предстать перед камерой в пикантном купальнике, который оголял ее внушительные прелести. Дополняли оба снимка эффектный фильтр Инсты, а также красивая шляпа и укладка знаменитости.

При этом поклонников красотка решила избавить от возможности что-либо сказать, выбросив горячие кадры у себя в Сторис.

До этого мы рассказывали, что 35-летняя украинская модель и певица Даша Астафьева не на шутку взбудоражила публику горячей фотосессией.

Звезда опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в сером брючном костюме и с прической "а-ля 30-е".

Астафьева на одном из кадров бесстыдно расставила ноги и расстегнула пиджак, блеснув пышным бюстом. Более того, певица открыла рот, засунув туда пальцы. В руках красотка держала альбом с черно-белыми снимками, на которых были запечатлены полуголые девушки.

Напомним, Астафьева устроила жаркую прогулку в киевском метро

Как сообщала Politeka, Раздетая Астафьева в блестках показала грудь

Также Politeka писала, что Астафьева едва не совратила мужчину во время танца.