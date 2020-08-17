Общественный деятель Андрей Пальчевский описал ситуацию на Лесном массиве в Киеве

Как передает Politeka.net, в видеообращении на Фейсбук он рассказал, что переехал на Лесной массив, чтобы ознакомиться с проблемами этого района.

«Нельзя руководить городом, руководя центром города. Нельзя быть мэром центра города, нужно обязательно ездить по этим маленьким спальным районам. Кстати, о районе. Сам район, его планирование советское было не таким плохим: широкие улицы, остатки леса и т. д. Но дома, которые стоят здесь, конечно, вызывают отвращение и сочувствие к жителям. Давно пора перестроить какую-то гуманную этажность, тем более, что здесь так много пожилых людей и ветеранов Чернобыля. Мэр должен быть мэром всего города, а не центра города!», - заявил Пальчевский.

Ранее мы писали, что Андрей Пальчевский высказался об использовании бюджета Киева. По его словам, в распоряжении чиновников есть 2 миллиарда, за которые много чего можно построить и реализовать. Вместо этого, чиновники отчитываются о том, что побелили бордюры.

«Можно строить фабрики и заводы, строить больницы. Там можно построить не один мост стеклянный, который обсуждается как самое большое достижение, а несколько мостов. А что творится сейчас?», - заявил общественный деятель.

Напомним, что Пальчевский резко указал на главную проблему Украины, предложив решение: "Народ устал от...".

Также Politeka писала, что Зеленского ждет импичмент, Пальчевский предупредил президента: «Его медленно топят».

Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский высказался о закрытии русскоязычных школ в Киеве: "Там такие же патриоты".