Президент України Володимир Зеленський потрапив у пастку, його оточення не говорить йому всієї правди

Про це розповів громадський діяч Андрій Пальчевський в ефірі «112. Україна».

"На сьогодні відокремлювати першу особу від другої, третьої й навіть п'ятої – не правильно. Відповідальність у них все одно колективна. Але ці люди, я не знаю, хто конкретно, явно не доповідають Зеленському про стан речей. Погано повідомляти президенту Хороші новини. Відрубають голову. Але у нього, з моєї точки зору, і так вона вже давно відрубано. У нього вже на сімейному рівні вже обговорюють Толі політика, Толі ведучого", - зазначив він.

При цьому, стверджує Пальчевський, навколо Зеленського утворився ореол людей, які вбралися його «друзями».

"Я знаю точно, що роблять ці люди, які вбралися в «друзі» президента. Повільно його топлять. І ми сьогодні повинні говорити про це. Все більше розмов про те, що він не добуде до кінця терміну. Всі кулуарні розмови закінчуються чим? А коли він піде? Далі будуть вибори і "зеленої хвилі" не буде. Там відразу прийде фронда. І далі почнеться імпічментоподібний тиск", - підкреслив він.

Водночас Пальчевський висловив надію, що Зеленському вистачить мудрості не допустити зіткнень нагорі.

"Я прихильник того, щоб у нас не було зіткнень нагорі. Щоб у першої особи вистачило мудрості вислухати різні точки зору", - уточнив він.

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