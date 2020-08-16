Знаменитая украинская певица Анна Седокова объявившая недавно о своей помолвке с Янисом Тиммой, пошалила в спальне в белье

В этот раз загорелая певица решила показать, как проводит время без Яниса, пока он на тренировке. Сейчас молодой баскетболист занимается в Майами, готовясь к новому сезону, поэтому большую часть времени Анна одна с детьми развлекается на пляже или в номере.

Сегодня в разделе Стори в Инстаграм певица показала фигуру на коротенком видео. Позируя в белоснежной постели, Анна продемонстрировала свое белье - розовый спортивный топ и черное бикини без какого-либо смущения.

Звезда также забавно похвасталась постройневшими ногами на камеру, а в конце специально упала на постель, чтоб придать ролику пикантности.

Также Анна ранее поразила видом в красной рубашке с мелким принтом и черными кружевами, едва ли прикрывающими ее формы. Примечательно, что под столь яркими фото, которые она опубликовала в Инстаграм, звезда написала об изучении иностранных языков:

«Изучение иностранных языков, всегда было моим хобби. Я всегда учусь, ни минуточки не отдыхаю. Вот, даже фото сделала во время тяжелого обучения. Я в любимом итальянском ресторане Carpaccio, с любимым lychee martini. Во мне Spaghetti alla vongole, на мне sexy red top от моего магазина», - написала Анна.

Фанаты сразу же отреагировали:

«На второй фотографии особо заметен итальянский язык 😉👍», «Красотка! Загорелая булочка прям ❤️», «Невероятная красота,что топ, что серьги 😍👍», «Я сейчас худею после родов, давай вместе со мной ❤️так проще и мотивация будет 🔥», «Изучать языки дорого, но полезно👍», «Какая Вы красотка ❤️❤️❤️❤️❤️», «👏😎 Красавица❤️🍀🌹😍»Дорого- понятие субъективное. 🔥», «Прикройся ты уже!», «пс серьги классные😍», «Формы супер. 🔥🔥».

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