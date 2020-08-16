38-летняя певица Вера Брежнева провела совместную тренировку со звездой "Зважених та щисливих" Анитой Луценко
Как передает Politeka.net, артистка опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором показала серию упражнений для пресса и ягодиц (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Брежнева предстала в черном топе и такого же цвета велосипедках. Для удобства блондинка завязала волосы в узел. Звезда с оптимизмом продемонстрировала различные позы, уверенная в успехе этой тренировки.
"Тренировка с @anitasporty Ягодицы и пресс 💪🏻🚀 Мокрая и довольная 🤪 вы будете тоже 🤪 Классной вам тренировки 😘", - подписала кадры Вера.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное и благодарить знаменитостей:
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"Прекрасная тренировка!!! Просто супер! Спасибо большое вам обеим! 💕"
"как же она прекрасна 😍😍"
"Супер ощущение, поначалу думала не смогу, было тяжко, потом классные ощущения"
"Сегодня прокачала ягодицы, вместе с вами. Я довольна собой👍✊"
"Моя вдохновительница! любимая Вера, обожаю Вас! 🌸"
"Что с вами случилось, как вы изменились"
Ранее мы сообщали, растрепанная и уставшая Брежнева ошеломила публику домашним видом. Звезда с мокрыми волосами, спрятав лицо за солнцезащитными очками, в платье красного оттенка и босоножках на низкой подошве, стояла напротив зеркала. Поклонники отметили, что у нее изможденный вид.
Также мы рассказывали, как Брежнева показала в "сториз" свое лицо крупным планом, похваставшись первой косметической маской ее собственного бренда.
«Моя первая маска. Мы с… старались. Пробуйте. Снимайте. Отмечайте», - говорится в подписи.
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