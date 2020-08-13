Популярная украинская исполнительница Вера Брежнева, которой уже 38 лет, восхитила идеальным лицом вблизи

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Моя первая маска. Мы с… старались. Пробуйте. Снимайте. Отмечайте», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Брежнева снимает лицо крупным планом, демонстрируя идеальную красоту. При этом дополняли образ красотки массивная цепочка и едва заметное кольцо на пальце.

«Теперь видео будут чаще», - говорится уже под другим кадром.

На нем Вера Брежнева позирует «во всеоружии»: эффектным макияжем и укладкой. При этом роскошную фигуру она решила скрыть при помощи футболки.

Однако поклонники исполнительницы не могли отреагировать на выходку звезды, поскольку та поделилась кадрами у себя в Сторис.

До этого Вера Брежнева, которая уже давно проживает и работает в РФ, поделилась откровениями о личной жизни.

Не так давно стало известно о том, как Вера относится к пополнению в семье с Константином Меладзе. Как известно у пары нет общих детей, только от других браков. Вера занимается воспитанием Софии Сары, а у Константина трое детей от Яны Сумм.

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