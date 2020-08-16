Погода в Украине 16 августа удивит изменениями, грозовые дожди прогонят практически со всех регионов
Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра, передает Politeka.
На западе дождь с грозой накроет жителей Закарпатья. На остальной части региона будет сухо и тепло. Синоптики прогнозируют дневную температуру в районе 25-27 градусов, а ночью около 10-16 по Цельсию.
На севере сегодня будет солнечно и тепло. Здесь воздух прогреется до 24-27 градусов со знаком «плюс». Ночью, правда, похолодает до 9-13 градусов тепла.
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В центре особенно сильно будет припекать. На улице днем ожидается от 25 до 27 градусов тепла, которые ночью сменят комфортные 9-12 по Цельсию.
На юге Украины синоптики прогнозируют самую теплую погоду: 24-28 градусов жары. Ночью, правда, похолодает до 11-16 градусов. Дождей не предвидится.
На востоке сегодня будет небольшая облачность и 22-25 градусов тепла. Ночью воздух остынет до 10-13 со знаком «плюс».
В Киеве и области, согласно прогнозу синоптиков, ожидается теплая погода без осадков. На улице днем будет в районе 25-27 градусов, а ночью около 9-11 по Цельсию.
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