Известная украинская певица Вера Брежнева, которая уже давно проживает и работает в РФ, поделилась откровениями о личной жизни

Не так давно стало известно о том, как Вера относится к пополнению в семье с Константином Меладзе. Как известно у пары нет общих детей, только от других браков. Вера занимается воспитанием Софии Сары, а у Константина трое детей от Яны Сумм.

В одном из своих постов в Инстаграм Вера решила ответить на вопросы поклонников, заявив, что была бы не против стать мамой в третий раз. Призадумалась певица и об имени для возможного наследника.

«Имена ваших дочек начинаются с одной буквы. Совпадение?», — спрашивают фанаты.

«Пока совпадение. Но в случае еще одного ребенка, возможно, будет и иначе. Я бы хотела испытать счастье материнства даже больше, чем один раз», - рассказала Вера несколько недель назад.

После счастливая артистка ошеломила новостью о пополнении в семье – звезда завела красавца собачку вместе с мужем:

«Между нами определённо есть что-то общее... ☺️ так я говорю каждой собаке) потому что родилась в такой год 🐶 могу и тапочки в зубах принести, и покусать, если обижают.😬А глаза такие добрые-добрые) В моих руках целая планета – Марс», - написала счастливая артистка.

Вот как реагируют пользователи:

«Боже, вот это милота, не пёс, а вкусняшка прямо😁», «Конопатая такая)))», «Маленький храпун 😁✨», «Что за порода? Щенок голубой. Первый раз такого вижу», «Прелестный пёсик😍», «Прелесть😍 глаз не оторвать. Вы такие хорошенькие🤗», «Какая великолепно-изящная ververa с планеты Марс❤️ и не менее прекрасный, очаровательный французский бульдог🐶🤗», «Похожи», «Ути господи какой миленький 😍😍😗😗».

Также ранее на своей второй странице певица решила поделиться простым селфи. Вера позировала в свободном платье кремового оттенка без макияжа и укладок. При этом в подписи звезда рассказала, что на самом деле никакого массажа для кожи лица не делала и не хочет.

Раскрывая секреты ухода за собой, Вера написала, что ей очень часто пишут, делаю ли она гимнастику лица ( при этом говорят, что кто-то из мастеров говорил, что именно по их системе она ее и делает ).

«Я не делаю гимнастику лица. 🙅🏼‍♀️ Почему то даже не пробовала. Вот не лежит душа и все. Но, мои подруги и сестра делали. Проходили курсы и тд). Были разные отзывы, но я поняла, что именно мне это не мое. Но мне подходят самомассажа. Я пошла на марафон по ним. При моем графике выделить час на самомассаж лица и упражнения для шеи, спины, осанки каждый день казалось совсем невозможным )) но я справилась)) правда, с небольшими огрехами 🙈 И все же, марафоны закончились, а я продолжаю использовать особенно подходящие мне упражнения», - рассказала Вера.

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