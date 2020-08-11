Модель Кэндис Свейнпол, которая является представительницей дома моды Victoria's Secret, пошалила с подругой в прозрачном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok знаменитости.

Так, на опубликованных кадрах Свейнпол позирует в облегающем топе и мини-шортах, а ее подруга в прозрачной кофте и мини-платье. Красотки эффектно двигаются под музыку, улыбаясь при этом в разные стороны.

Несмотря на то, что красотка никак не подписала кадры, ее поклонники пришли в дикий восторг от увиденного.

«Вот это движения», «бомбезные красотки!», «так выглядит чистый кайф», «кажется, я в вас влюбился», «идеальный танец, как и его исполнительницы», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что модель Кэндис Свейнпол, которая является представителем бренда Victoria's Secret, показала точеную фигуру на фотосессии

Так, девушка позирует в воде на фоне дерева в вызывающем купальнике. Как можно заметить, в какой-то момент звезда засветила лишнее из-за мокрого белья. При этом сама модель ведет себя достаточно раскрепощено – ее снимает фотограф. Она меняет позы каждые несколько секунд, элегантно обыгрывая вещи и свою точеную фигуру.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret Джиджи Хадид активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

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