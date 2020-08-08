Кто лучше?

Приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая похвасталась упругим телом

Как пишет Politeka.net, на своей странице в Инстаграм молодая девушка разместила фото, сделанное в домашней обстановке.

Девушка попозировала стоя, надев коротенькие белые шортики и топ. Она навела камеру на зеркало, скрыв свое лицо за телефоном.

И хотя фотография получилась довольно плохого качества, всё равно можно увидеть стройное подтянутое тело приемной дочери Потапа.

В подписи к фотографии Горовая предложила своим подписчикам оценить по 10-ти балльной шкале, насколько они ревнивые.

«Я борюсь с собой, думаю пока что где-то 6,5 😂🤣», - написала девушка.

В комментариях ей посоветовали не показывать ревность, чтобы не отпугивать парней.

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Красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в стильном наряде. Улыбающаяся Наталья приоделась в черный лонгслив, выгодно обтянувший ее рельефный торс и засветивший все пикантные линии и округлости, а также в джинсы-бананы с кожаным поясом. Красная сумочка-рюкзак дополнил ее лук.

Девушка сфотографировала собственное отражение рядом с красной машиной.

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