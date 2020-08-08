Приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая похвасталась упругим телом
Как пишет Politeka.net, на своей странице в Инстаграм молодая девушка разместила фото, сделанное в домашней обстановке.
Девушка попозировала стоя, надев коротенькие белые шортики и топ. Она навела камеру на зеркало, скрыв свое лицо за телефоном.
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И хотя фотография получилась довольно плохого качества, всё равно можно увидеть стройное подтянутое тело приемной дочери Потапа.
В подписи к фотографии Горовая предложила своим подписчикам оценить по 10-ти балльной шкале, насколько они ревнивые.
«Я борюсь с собой, думаю пока что где-то 6,5 😂🤣», - написала девушка.
В комментариях ей посоветовали не показывать ревность, чтобы не отпугивать парней.
До этого мы писали, что 22-летняя приемная дочь рэпера Потапа Наталья Горовая всколыхнула публику глубокими мыслями о любви и ревности
Красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в стильном наряде. Улыбающаяся Наталья приоделась в черный лонгслив, выгодно обтянувший ее рельефный торс и засветивший все пикантные линии и округлости, а также в джинсы-бананы с кожаным поясом. Красная сумочка-рюкзак дополнил ее лук.
Девушка сфотографировала собственное отражение рядом с красной машиной.
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