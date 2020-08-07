Украинская певица Светлана Лобода ошеломила ярким образом

Как передает Politeka.net, новый снимок, опубликованный на странице артистки в «Инстаграм» буквально произвел фурор.

«Не ищи блеск снаружи , ищи суть внутри», - сказано в подписи к снимку.

Певица запечатлена в сверкающем серебристом платье мини и серебристых босоножках на высоких каблуках. В руке она держим маленькую черную сумочку. Глаза артистки закрывают солнцезачитные очки, несмотря на то, что на улице ночь.

Позирует она на фоне причала с яхтами.

Отметим, яркий образ восхитил фолловеров звезды.

«Ах эти ноги ноги, даются лишь немногим 🤩🤩🤩Светлана как всегда прекрасна и сногсшибательна», «Ааааай , я ослепла !!!», «О май гаш!!!😂😍», «Что за красотка», «Глаза заболели от переизбытка идеальности», «Так хочется сходить на ваш концерт💔 И снова прочувствовать эту энергетику», «Вот это вы бум-бум🤤🤤💔», «Вам так хорошо с такой причёской 👍👍👍 делайте чаще 🔥», «Лучшая! Королева 😘😘😘», «А Вы буквально сверкаете и внутри, и снаружи🔥», «Королева», - восхищаются в комментариях.

Напомним, Лобода решилась на кардинальную смену имиджа, фото взорвало сеть.

Как сообщала Politeka, Лобода засветила лишнее, хвастаясь формами без фотошопа.

Также Politeka писала, что Лобода в тоненьком топе не удержалась от шальных танцев.