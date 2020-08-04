Популярная украинская певица Даша Астафьева, которая сегодня отмечает день рождения, показала топ своих горячих образов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, красотку поздравляли ее поклонники, отмечая ее в Сторис и показывая самые лучшие фотосессии и образы знаменитости.

«С днем рождения, королева», — говорится в сообщении.

На снимке Астафьева позирует с короткой стрижкой и в кружевном белье, которое эффектно решила «разорвать» зубами.

А на другом снимке Астафьева позирует в платье с вырезом, которое не удержало внушительные формы красотки. Из-за этого певице пришлось придерживать их рукой.

«С днем рождения, нежная девочка! Ты рождена вдохновлять! Будь самой-самой счастливой», — говорится в тексте сообщения.

На фотографии Астафьева позирует полностью без белья, элегантно лежа на животе.

Не менее пикантным выглядит фотография, где Астафьева в облегающем платье позирует без белья, из-за чего в кадр попало явно лишнее.

Уточним, что поскольку снимки были выброшены в Сторис певицы, ее поклонники не могли их прокомментировать. Хотя многие из них бросились бы "засыпать" кумира комплиментами.

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