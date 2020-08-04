Известная модель Ирина Шейк покорила внешностью в ярком образе

Звезда принимает участие в различных фотосессиях для различных брендов, пишет Politeka.net. В этот раз красотка вместе со своей коллегой Джоан Смоллс рекламировали духи одного из известных брендов "Victoria’s Secret".

Соответствующие кадры появились на странице Ирины в Инстаграм. На фото модель предстала в одежде, похожей на розовую шубу. Знаменитость приспустила наряд с плеча, засветив свою "шелковую" кожу. При этом красотка улыбалась и даже закрыла глаза.

На видео же Ирина Шейк вместе со своей коллегой веселились в различных нарядах. На одном из кадров Джоан появилась в нижнем белье, а Ирина - в розовом мини-платье, которое пришлось ей по фигуре.

Девушки улыбались и выглядели в кадре очень непринужденно. Модели двигались под музыку, чем привлекали еще большее внимание.

В посте звезда рассказала, что очень рада стать частью рекламной компании данного аромата, а также рассказала, что приняла вызов #BombshellBecause, а также назвала женщин, которые являются "бомбами".

За 40 минут пост собрал почти 100 тысяч лайков и много комментариев.

"Это преступление быть настолько бомбезными", "Невероятная красота!", "ШИКАРНАЯ ЖЕНЩИНА!!!!!!!", "Вкусняшка моя!❤️лю..!❤️", "Офигенная Ири😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Ирина Шейк предстала в черном белье, которое идеально село на ее небольшой груди.

Прелести спрятались за тканью, при этом не показав ничего лишнего. Однако фото привлекло внимание задним фоном, ведь там находилось зеркало, на котором можно заметить самые пикантные места модели.

Напомним, что Ирина Шейк нашла неожиданную замену Куперу, фото с красавчиком облетели сеть: "Оказался известным...".

Как сообщала Politeka, Ирина Шейк ошарашила снимком в постели с Путиным, сеть кипит: Брэдли Купер будет в ауте.

Также Politeka писала, что Ирина Шейк показала, как выглядела 20 лет назад: "Эх, были времена".