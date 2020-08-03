Солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха похвасталась роскошной фигурой в крохотном купальнике во время отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«А как вы любите 💙 ПРЫГАТЬ, бомбочкой 💣 или щучкой 🎣 !?🤔😂 Спонтанные решения всегда удивительны🧏🏻‍♀️! Вот и мы сейчас решили всё за секунды 😄⏰↘️. Может короткое видео 🎥 сделать прямо из моря 🤳🌊 ? Почему бы и нет», — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Смеюха позирует в крохотном купальнике, который максимально подчеркивает ее роскошные прелести. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Конец видео прям огонь», «Теперь все ждут видео где выход из моря», «Блиииин вот это 🔥 .ща бы нырнуть к тебе», «да, получилось бомбочкой», «роскошная фигура!», — пишут они.

До этого мы рассказывали, что солистка группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха продолжает наслаждаться отдыхом в Хорватии. Красотка поделилась очередной порцией горячих фото на фоне Адриатического моря.

На снимках девушка позирует в сдельном стильном купальнике, который подчеркивает идеальные формы артистки.

Напомним, солистка группы «НеАнгелы» показала свои идеальные формы.

Как сообщала Politeka, Виктория Смеюха показала фигуру в купальнике.

Также Politeka писала, солистка группы НеАнгелы Виктория появилась в очень откровенном образе.