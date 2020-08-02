Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась изгибами во время новой тренировки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Фрагмент репетиции выходного дня.🩰💃 Диагональ вращений немного не поместилась в кадр.😂 Но в отражении в зеркале ее можно разглядеть», — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Волочкова демонстрирует умения под музыку в облегающем костюме. В руках у балерины красуется веер.

Уточним, что поклонники Волочковой не могли что-либо сказать, поскольку она закрыла возможность комментировать свои посты из-за чрезмерного хейта.

До этого сообщалось, что балерина Анастасия Волочкова показала себя в неудачном кружевном белом платье

Так, в этот раз балерина блеснула загорелым телом в коротком белом платье, в очередной раз удивив выбором наряда. Не секрет, что Анастасию вечно критикуют и высмеивают за ее наряды, которые подчеркивают и без того больше плечи знаменитости и ее узкие бедра.

Саму Волочкову это не смущает, она продолжает носить то, что хочет и даже игнорирует советы стилиста. На новом фото, представленном в социальной сети Инстаграм, звезда позировала в белом наряде из кружев.

Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин

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