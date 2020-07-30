Известная балерина Анастасия Волочкова показала себя в неудачном кружевном белом платье

Так, в этот раз балерина блеснула загорелым телом в коротком белом платье, в очередной раз удивив выбором наряда. Не секрет, что Анастасию вечно критикуют и высмеивают за ее наряды, которые подчеркивают и без того больше плечи знаменитости и ее узкие бедра.

Саму Волочкову это не смущает, она продолжает носить то, что хочет и даже игнорирует советы стилиста. На новом фото, представленном в социальной сети Инстаграм, звезда позировала в белом наряде из кружев.

При этом свои короткие желтые волосы Анастасия решила распустить и дополнить образ туфлями на высоком каблуке. Чтобы не получить гневных комментариев, балерина также скрыла доступ к комментариям. Ранее звезду жестко высмеяли за похожий наряд, написав, что ей уже "и косметолог не помог".

Также балерина показала на своей странице в социальной сети Инстаграм неожиданный кадр, который был сделан много лет назад, еще до того как звезда покинула Большой театр с позором и располнела до неузнаваемости.

Анастасия позировала в концертном балетном наряде и потрясла идеально-стройной и ухоженной фигурой. Ранее балерина была очень стройной, с худыми плечами и талией, за которые теперь Волочкову часто стядят. Светлые локоны и аккуратные черты лица артистки, как часто отшучиваются пользователи Инстаграм, "безвозвратно исчезли".

Сейчас располневшая балерина не похожа на себя прежнюю: получает море негативных слов в свой адрес, озадачивает откровенными съемками и ппадает в скандалы, за которые расплачивается в суде.

«Дорогие друзья, спасибо всем, кто посмотрел балет "ЖИЗЕЛЬ" со мной в главной роли во время нашего Live Stream🌺 Терерь это видео из Большого Театра можно смотреть на моем сайте и канале YouTube», - написала Волочкова под фото.

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