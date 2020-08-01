37-летняя украинская певица Светлана Лобода после массовой критики в сети неожиданно высказалась о своем клипе

Два дня назад Светлана с рэпером PHARAOH выпустила профеменистский клип, в котором принижают женщин. При этом тема, затрагиваемая в видеоролике в довольно остром ключе, затронула тысячи пользователей социальных сетей.

Критике из-за участия в необычной работе подверглись также певица Лолита, телеведущая Ксения Собчак и Екатерина Варнава. Светлана на тысячи гневных комментариев отреагировала достаточно мудро - просто решила разыграть деньги в качестве приза за самый едкий отзыв, написав об этом в Инстаграм. Таким образом звезда раскрыла правду: она готова к негативу в свой адрес:

«Вы уже прониклись BOOM BOOM атмосферой? Тогда самое время начать серию challenges. Готовы?😬 Жду самые кровожадные, едкие и токсичные комментарии под клипом на нашем YouTube-канале! Победителю- 20 тыс на карту. Поехали😂🤘», - написала артистка.

Вот что ответили поклонники:

«Думали что пуля дуля это дно, но тут бум бум - снизу постучали!», «Под предыдущим почитайте, там их достаточно))», «Попытка обратиться к гоголевской фантастике и абсурду? К сожалению, не удалось», «И что это вообще за песня где не понятно сейчас куплет или припев🤔», «Не особо вкурил этой подборки терминов, хер что понятно ....», «Малышка LO - жрет хейтеров 🔥», «Бывало и лучше», «Если честно ужас!Не ожидала!Слушать противно)».

Согласно сюжету клипа, изначально девушки поочередно заходят в круглый зал, в котором сидят тучные мужчины мужчины в костюмах, становятся в круг в центре и показывают свои таланты. Причем все они необычные. Те, кто не понравился жюри, отправляются пропасть.

Комментируя работу, рэпер отметил, что он как раз озвучивал мысли мужчин, сидящих в зале:

«#BOOMBOOM — это наш вызов обществу с его псевдоморалью и наше с Гудковым коллективное безумие внутри вашего бессознательного!», — написал мужчина в Инстаграм.

А вот что ответила ранее Светлана:

«Каждый раз, начиная работу над новым треком, я знаю какого эффекта хочу достичь! быть разной - мой приоритет. быть непредсказуемой и неожиданной.😂😂😂 #BOOMBOOM», - написала Светлана.

Однако, пользователи сети не оценили клип и выразились достаточно резко. В Ютубе за сутки клип собрал 51 тысячу лайков и в два раза больше дизлаков – 101 тысячу.

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