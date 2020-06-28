49-річна російська телеведуча, колишня пасія співака Сергія Лазарєва Лера Кудрявцева здивувала гарячим пляжним образом

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в блакитному бікіні і легкому платті, недбало запахнутому на талії, з декольте мало не до пупка і розрізом внизу по най-най.

Кудрявецва, у великих сонцезахисних окулярах, стояла посеред клумби, підставивши сонцю обличчя, груди і ніжку. Легка посмішка на обличчі, якась літня знемога і привабливі форми красуні - все в цьому кадрі говорить про те, що зірка насолоджується життям.

В підписі телеведуча попросила користувачів дарувати більше позитивних емоцій і виливати менше негативу.

"А давайте всі разом перейдемо в новий вимір, де багато яскравих фарб, любові, гармонії, розуміння, поваги. Нас усіх періодично кидає в негатив, злість, роздратування. І навіть це фото може когось дратувати :) Можна вас попросити нічого не писати, а просто поставити ❤️ Хочу подивитися хто читає текст, а хто просто дивиться фото. Ну і цим ❤️ ви погодитеся зі мною, що головне в цьому світі - це любов ! Любов до себе, Життя ближнього, дітям і нашому світу! ❤️❤️❤️", - звернулася Кудрявцева.

"Лера, Ви таке джерело позитиву !!!🙏"

"Лєрочка, яка ви красива😍"

"Але ви приклад багатьом як потрібно виглядати😍😍 А це все, ваша доброта і наївність😍💋"

"Ви красуня, і донька у Вас просто принадність, такі оченята в яких можна потонути🌷"

"Офігенськи❤️"

"Шикарна Лера"

Нагадаємо, телеведучу застукали за несподіваними розвагами: "Попросила ще...".

Також Politeka писала, що артистка відверто заговорила про страшну хворобу: "почала збирати гроші".