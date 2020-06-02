Фешн-фотограф и звезда шоу "Топ-модель по-украински" Соня Плакидюк предстала в откровенном образе

Красотка не перестает баловать своих преданных поклонников, пишет Politeka.net. Так, звезда опубликовала горячий снимок в платье с откровенным декольте, а точнее с корсетом.

Наряд открывал виды на пышную грудь, закрывая от глаз самое интимное.

Сверху Соня надела голубую "накидку" с длинными рукавами.

Юбочка на резинке подчеркнула стройную талию красотки.

Рыжая бестия Плакидюк застыла, прикрыв глаз ладонью. Она смотрела вдаль, при этом она приоткрыла красные губы.

Образ звезды завершали различные украшения.

"Извините, у меня закончились фотки на фоне микроволновки 🐒", - написала фотограф.

Почти за час пост собрал более 6000 лайков и много комментариев.

"Корсэт!", "Ой вей 🔥", "Как всегда великолепно 💗", "Вау❤️❤️❤️❤️", "Ав, как красиво, как эстетично, я просто не могу💞", "Богиня красоты!😍😍", "Роскошное фото🔥Вы прекрасны😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Соня Плакидюк позировала в элегантном синем платье, которое решила немного приспустить. Красотка просто заворожила формами, а особенностью стала ее игривая улыбка на снимке. Звезда прикрывала глазик, и смотрела в камеру.

Ранее сообщалось, что Соня Плакидюк и ее коллега Сергей Никитюк позируют у зеркала: на модели были чулки. Также на фотографе - черное, вероятно, платье и накидка с "королевским" воротом.

Сергей был в футболке и штанах, оба эксперта популярного в Украине фэшн-шоу "Топ-модель по-украински" кривлялись на камеру.

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