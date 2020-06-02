Фешн-фотограф и звезда шоу "Топ-модель по-украински" Соня Плакидюк предстала в откровенном образе
Красотка не перестает баловать своих преданных поклонников, пишет Politeka.net. Так, звезда опубликовала горячий снимок в платье с откровенным декольте, а точнее с корсетом.
Наряд открывал виды на пышную грудь, закрывая от глаз самое интимное.
Сверху Соня надела голубую "накидку" с длинными рукавами.
Юбочка на резинке подчеркнула стройную талию красотки.
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Рыжая бестия Плакидюк застыла, прикрыв глаз ладонью. Она смотрела вдаль, при этом она приоткрыла красные губы.
Образ звезды завершали различные украшения.
"Извините, у меня закончились фотки на фоне микроволновки 🐒", - написала фотограф.
Почти за час пост собрал более 6000 лайков и много комментариев.
"Корсэт!", "Ой вей 🔥", "Как всегда великолепно 💗", "Вау❤️❤️❤️❤️", "Ав, как красиво, как эстетично, я просто не могу💞", "Богиня красоты!😍😍", "Роскошное фото🔥Вы прекрасны😍", - написали пользователи сети.
Напомним, Соня Плакидюк позировала в элегантном синем платье, которое решила немного приспустить. Красотка просто заворожила формами, а особенностью стала ее игривая улыбка на снимке. Звезда прикрывала глазик, и смотрела в камеру.
Ранее сообщалось, что Соня Плакидюк и ее коллега Сергей Никитюк позируют у зеркала: на модели были чулки. Также на фотографе - черное, вероятно, платье и накидка с "королевским" воротом.
Сергей был в футболке и штанах, оба эксперта популярного в Украине фэшн-шоу "Топ-модель по-украински" кривлялись на камеру.
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