Украинцам стоит готовиться к похолоданию, так как в ближайшие дни на большей части территории Украины существенно упадет температура
Как передает Politeka.net, об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Согласно свежему прогнозу, в среду, 22 июля, на Западе и Востоке страны будет прохладно. В некоторых областях пройдут дожди.
Так, в западных областях ожидается 20-23 градуса тепла. В Черновицкой области днем будет дождь. В остальных регионах сухо, но облачно.
В восточных регионах будет немного теплее. Столбики термометра прогреются до 22-26 градусов. Дожди с грозами пройдут в Сумской, Харьковской и Полтавской областях.
На Юге Украины будет сухо и солнечно. Украинцам, которые отдыхают на море, в среду повезет. Они смогут наслаждаться летней погодой.
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А вот жителям столицы и центральных регионов повезет меньше. В центральных областях в среду ожидается температура воздуха в районе 20-24 градусов. Правда, осадков тут не предвидится.
В Киеве 22 июля похолодает до 22-24 градусов. Будет облачно, но дождей не будет.
Ранее мы писали, что похолодание в Украину принесет атмосферный фронт. Именно из-за него на всей территории существенно снизится температура воздуха. Впрочем, это еще не конец лета, уже к следующей неделе жара вновь вернется.
Напомним, что антициклон установит свои порядки: синоптики сообщили, когда польет дождь.
Как сообщала Politeka, лето разошлось, атмосферный фронт добьет Украину похолоданием и дождями: точный прогноз.
Также Politeka писала, что в Киеве бушует непогода: повалило деревья и затопило улицы, кадры.