Визит Путина в Украину обернулся скандалом

Президент РФ прибыл в аннексированный Крым в обход украинских законов и отметился новым скандальным заявлением в адрес Киева.

20 июля президент РФ приехал в Керчь, где оккупанты запустили строительство новых вертолетоносцев. В Кремле рассказали, что российские десантные корабли были заложены на судостроительном заводе «Залив». Путин принял участие в заложении одного из них.

Выступая в захваченном городе, Путин отметился новым скандальным высказыванием в адрес Украины. Так, он обвинил Киев в недостаточном финансировании Крыма.

«Я же разговаривал, когда у нас нормальные отношения были, с коллегами, в том числе из правительства Украины, с последним премьером разговаривал, когда он еще был премьером. Я говорю: «Что вы делаете, что вы из Крыма деньги забираете?». Он говорит: «У нас выбора нет, Крым что-то генерирует, мы вынуждены забирать оттуда больше чем давать для того, чтобы поддержать другие регионы Украины», - заявил Путин.

Новый глава НБУ проговорился, что будет с ПриватБанком и курсом валют: первые подробности

Украинцам решили рассказать о том, что изменится в стране после того, как был назначен новый глава Национального банка.

Так, что касается Приватбанка, позиция НБУ, по словам Кирилла Шевченко, останется неизменной.

«НБУ под моим руководством сохранит такую же политику по отношению к "Приватбанку", как она была и до этого, — отметил он.

А вот с курсом доллара будут происходить перемены: украинцам стоит ожидать резкого взвинчивания валюты. Как известно, в бюджете Украины курс заложен на уровне 30 грн за один «вечноезеленый».

Молодой боец ВСУ отдал жизнь за Украину на Донбассе: «Только в апреле сыграл свадьбу»

В понедельник, 20 июля, на Донбассе трагически оборвалась жизнь 26-летнего Василия Кравченко из города Изяслав, Хмельницкой области.

Подробностями случившегося поделились с изданием «Є» в Изяславском районном военном комиссариате.

Как стало известно, боец служил в звании старшего стрелка десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты воинской части А1257. Он погиб во время обстрела российскими оккупантами украинских позиций 20 июля.

«Василий погиб при исполнении служебных обязанностей. В полдень противник начал обстрел и боец получил смертельное ранение в голову», - сообщили в комиссариате.

Напомним, украинских медиков подло расстреляли на Донбассе, кадры: "угодили в засаду боевиков и...".

Как сообщала Politeka, Украина потеряла молодого бойца, остались жена и двое детей.

Также Politeka писала, что молодой офицер ВСУ пожертвовал собой за Украину, что известно о Герое.