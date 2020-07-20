Обычно балерина не любит распространяться о своей дочери

Известная балерина Анастасия Волочкова показала фото с дочерью и рассказала об их отношениях

Подробностями скандально известная звезда поделилась на своей странице в соцсети, передает Politeka.net.

«Нам с Аришей всегда позитивно.😊 Она стала такой взрослой и самостоятельной! Наши отношения всегда построены на любви, доверии, взаимопонимании, умении хранить секреты.😊 Бывают у нас и разногласия во взглядах, конечно.🐣 Но это абсолютно нормально для каждой семьи. Зачастую, в споре рождается истина. Но у нас с Ариадной всегда побеждает любовь мамы и дочки.🌺👍 Волочковых», - написала балерина.

Отметим, фото з дочерью редкость для Волочковой, ведь, как известно, они не живут вместе.

Напомним, в 2005 году в гражданском браке Анастасии Волочковой и бизнесмена Игоря Вдовина спустя год после начала их отношений родилась дочь Ариадна. Однако возлюбленные так и не зарегистрировали свои отношения официально, несмотря на две свадебные церемонии. В 2007 году Волочкова и Вдовин решили расстаться. Дочь сперва осталась с матерью, но сейчас она живет с отцом и его новой избранницей, ведущей Леной Николаевой.

По словам Волочковой, она сама настояла на том, чтобы ее дочь больше времени проводила с экс-возлюбленным и проживала в его доме.

Отметим, дочь Ариадна, которой сейчас 14 лет, уже начала сама зарабатывать. Ранее сообщалось, что она продает картины и начала монетизировать количество подписчиков, девочка также предоставляет услугу платной рекламы.

Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин.

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