Дождливая погода еще планирует остаться в Украине
Об этом в своем Facebook рассказала Наталья Диденко, пишет Politeka.net.
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Она предупредила, что завтра, 21 июля, дожди с грозами "атакуют" Юг Украины и заденут Кропивницкий с Днепром.
"В западных и северных областях в целом в дневные часы вторника ожидаются грозовые дожди, местами возможны шквалы, град.
Завтра днем Восток, Юг и большинство Центра Украины будут принадлежать сухой воздушной массе... Температура воздуха 21-го июля будет колебаться в пределах +25+30 градусов, на Юге местами достигнет +30+33 градусов, в западных областях будет ниже, +22+27 градусов", - отметила Диденко в своем Facebook.
Синоптик также предупредил, что жители Киева должны быть готовы до грозовых облаков и дощей. Но и солнца завтра, 21 июля, в столице будет хватать.
"В Киеве вторник закружит грозовыми тучами, ожидается периодически дождь с грозой и ветром во время грозы. Однако солнца тоже хватает, эти дожди - летние, а не осенние, беспросветные). Температура в столице в течение дня вторника +27, +28 градусов, то есть, для лета практически идеальна", - написала Диденко и добавила, что в середине недели на территории Украины немного похолодает.
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