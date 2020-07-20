Общественный деятель Андрей Пальчевский сравнил работу парламента при Петре Порошенко и Владимире Зеленском

Об этом он сказал в эфире программы «Пульс» на телеканале «112 Украина», передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз).

Рада при Порошенко «выполнила свою историческую миссию. Она не дала Порошенко ввести чрезвычайное положение и остаться навечно президентом. В этом был ее исторический смысл», - заявил Пальчевский.

При этом он спрогнозировал, что решение нынешнего парламента было бы кардинально другим.

«Если бы сегодня была такая же ситуация с сегодняшним президентом, и он пожелал бы остаться на своем месте… Как вы считаете, зеленая волна предоставила бы ему поддержку? Или сказала бы: «Нельзя этого делать». Как вы думаете, у меня вопрос. Я вам скажу. Сегодняшний парламент 100% проголосовал бы, если бы у нас был порошенкоподобный президент. Даже думать нечего», - отметил общественный деятель.

Пальчевский уверен, что сегодня Верховная Рада принимает решения не самостоятельно.

«Парламент управляется как Ванька-встанька, Иван-покиван. Мы знаем сколько получают парламентарии… Ходят разговоры, что дают от пяти до десяти, до пятнадцати тысяч долларов. Но не всем. Потому что там есть такие, которым можно и не давать, которые сами готовы», - заявил Андрей Пальчевский.

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