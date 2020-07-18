Общественный деятель Андрей Пальчевский напомнил о планах власти забрать украинские телеканалы в национальное пользование

Свое мнение на этот счет лидер политической силы «Перемога Пальчевского» высказал в эфире программы "Пульс" на телеканале "112", передает Politeka.net. По словам Пальчевского, сейчас каждый канал говорит то, что нужно его владельцу.

«Когда Зеленский приходил, говорилось о том, что будут отобраны у олигархов телевизионные каналы, они будут переданы якобы в национальное пользование. То есть они будут в каких-то долях вместе со всей Украиной. А так получается, что все эти люди, помимо всех денег, которые они получили, монополизировали право рассказывать нам о том, какие они хорошие. Они сеют вражду своими каналами», - заявил Пальчевский.

По его словам, одни каналы играют в узко национальную политику, заявляя, что «Запад Украины – это наше все», а другие, наоборот, заявляют «Восток Украины – это наше все».

«Каждый из них тянет свою часть. А мы же ожидали, что придет человек и скажет олигархам, что время истекло. И предложит отдать часть акций государству, чтобы редакционной политикой занимались все вместе», - подвел итог общественный деятель.

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