Известная певица Светлана Лобода в модном купальнике устроила настоящие "горячие" танцы"

Долгое время Светлана находилась дома, соблюдая режим самоизоляции и отдыхая вместе с детками впервые за долгое время без концертов. После того, как режим карантина был ослаблен, певица решила отдохнуть в полной мере и отправиться на отдых за границу.

Как выяснилось из Стори знаменитости, она улетела в Грецию, на остров Миконос. Судя по более ранним кадрам, которые Светлана опубликовала несколько дней назад, она отправилась в отпуск на частном вертолете вместе с детьми и друзьями, собщает Politeka.

Сегодня звезда поделилась сразу несколькими кадрами из отпуска – показала, как загорает на пляже в модном болотного цвета купальнике, как выглядит без макияжа в спортивном топе и свободных штанах серого цвета, а также веселится в том же бикини перед объективом.

Светлана блеснула подтянутыми формами и «стальным прессом» перед камерой – потанцевала, подвигалась, подчеркивая изгибы в разных позах под ритмичную мелодию и напоследок показала свое лицо.

«Я стараюсь придерживаться принципов здорового питания, а вот диетами никогда не увлекалась. Моя диета – это всякое отсутствие диет. Я знаю, что необходимо есть минимум пять раз в день маленькими порциями.

Тренер говорит, что я должна возить с собой судочки, чтобы получать после тренировок нужный объем белков. Но с моим графиком, честно говоря, не до судочков», - ранее отмечала сама артистка, рассказывая о своих секретах похудения.

Также знаменитая артистка показала стройное тело в довольно смелом белом платье, едва ли прикрывающим ее фигуру. Не секрет, что Светлана - мама двух деток и знаменитая певица - много работает над собой, правильно питается, ухаживает за телом и занимается в спортзале практически каждый день.

Поэтому певица заслуженно восхищается собственными формами. Она не только добилась идеальной фигуры, но еще и вызывает у фанатов чувство зависти и восхищения (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца). Мама Евы и Тильды выглядит стройнее многих знаменитостей, поэтому ролик звезды, представленный в Инстаграм вызвал ажиотаж в сети.

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Как сообщала Politeka, Лобода засветила лишнее, хвастаясь формами без фотошопа

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