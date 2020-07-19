Украинская певица MARUV взбудоражила фигурой в необычном наряде, показав лишнее

Не так давно Анна показала, как приводит тело в форму после карантина, а также занимается с коллегами в усиленном режиме, готовясь к концертам. И, похоже, у молодой певицы получилось задуманное - на новых фото, представленных в социальной сети Инстаграм Анна Корсун выглядит заметно похудевшей.

Так, Анна для новой фотосессии надела модный пиджак с леопардовым принтом на одну пуговицу, дополнила образ сеточкой, совсем не скрывающей зону ее декольте, а также надела прозрачные лосины с провокационными вырезами на ягодицах.

В целом, образ Анны вышел таким же, как и все образы на ее выступлениях на концертах: ярким, слегка откровенным и подчеркивающим ее достоинства.

"Wild Cat 🐯", - лаконично написала Анна, отметив помощников в создании ее образов.

Фанаты тут же отреагировали: "Надоела уже своим прямым з**ом", "Нормальной одежды не было ?", "красивая, зачет какая упругая", "Божественная🔥🔥🔥", "Мару классная и с хорактером", "😘😘😘😘😘Персик😍", "Боже какая же шикарная 😍😍😍😍", "Gorgeous, напомнила Рианну из фильма “Валериан” 🔥🔥🔥".

Не так давно певица рассказала, как переживала карантин, как отменила часть концертов из-за него и как тперь проходят ее будни. Занимаясь подготовкой к эпичному возвращению, похоже, Анна не щадит себя и коллег. Благодаря своим танцам выступления Корсун очень привлекают аудиторию, поэтому девушка занимается с командой едва ли не каждый день.

Недавно также Анна в черных велосипедках и черной майке блеснула растяжкой на одной из тренировок. Девушка показала, как танцует с коллегами и не стесняется естественного и несколько измученного вида.

Затем Анна продемонстрировала свое мастерство акробатики - с легкостью села на шпагат, подчеркнув, что заниматься нужно с осторожностью. Перед тем, как выполнять свои трюки, Анна же не раз отмечала, что много тренировалась и даже худела для исполнения некоторых акробатических элементов.

Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео

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