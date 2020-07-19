Топ-новости, которые вы могли упустить

Доллар больно ударит по украинцам, курс валют от НБУ готовит резкий скачок: что будет с гривной

Курс валют в Украине 19 июля возьмет «низкий старт» перед началом новой недели, гривне готовятся сделать нереально больно.

Так, стодолларовая купюра наберет сразу несколько позиций: +8,68 грн. К средине последнего рабочего дня он уже набрал несколько позиций, поэтому стоит ожидать дальнейшего подорожания.

Евро также не будет «пасти задних», начав новую рабочую неделю с +12,64 гривны.

Курс валют в Украине на 19 июля от Нацбанка:

Доллар — 27,2738 грн

Евро — 31,129 грн

Российскую национальную валюту же все желающие смогут купить буквально за «копейки»: десять рублей нужно будет отдать всего 3,8364 гривны.

Россия перекинула войска на границу с Украиной, Путин отдал приказ: срочное заявление Минобороны

Россия под прикрытием проверки боеготовности своих войск перебросила на границу с Украиной авиационную технику

Так, перебазирование якобы произошло в рамках внезапной комплексной проверки боеготовности. Ее объявил хозяин Кремля Владимир Путин еще в пятницу, 17 июля.

В рамках переброски войск, самолеты Ил-76 были переведены на аэродромы в Краснодарском крае и Ростовскую область, которая граничит с Украиной. На подходе еще около 150 летающих единиц, готовых к переброске.

Арахамию со "Слугами" поймали на горячем в ночном клубе, скандальное видео: как гуляют нардепы

Несмотря на карантинные запреты Давид Арахамия и другие Слуги народа отправились в ночной клуб, чтобы устроить вечеринку.

Давида Арахамию без маски в компании других нардепов заметили танцующим в одном из столичных ночных клубов. Таким образом они отмечали «летний отпуск». При этом никто из них не соблюдал дистанцию и не использовал средства индивидуальной защиты.

Напомним, Грымчак рассказал, что заставит РФ освободить Крым: "Потихоньку их задушат".

Также Politeka писала, переполох на центральном автовокзале в Киеве, съехались силовики: кадры с места ЧП.

Politeka ранее сообщала, что дебоширы устроили стрельбу в Киеве, люди разбегаются: кадры беспредела.