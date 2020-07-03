Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха показала, как насыщенно проводит лето, не теряя ни минуты

Яркими кадрами артистка поделилась на своей странице в Instagram, передает Politeka.net.

Так, в серии новых фото знаменитость вместе со своей племянницей Лизой купаются в речке. При этом стоить отметить, что Вика была абсолютно без косметики. Одета она в яркий купальник.

«Покатай меня большая черепаха... Вчера ещё в море ныряла, сейчас на даче с Лизой плескалась, а уже сегодня вечером буду купаться в овациях зрителей. Эх! Благодать. А как проходит ваше лето?», - подписала она снимки.

Фолловеры просто в восторге от новых фото Смеюхи. В частности, пишут, что Виктория прекрасно выглядит без макияжа.

«Такие, Вы счастливые на этих фотографиях, Лиза просто светится счастьем, да и Вы Виктория тоже. Это очень важно чтобы так и было», «Что ещё нравится, что без макияжа очень даже хорошо выглядеш!)) А голос вообще бомба)», «Вы такая искренняя и красивая девушка. Люблю смотреть Вас», - пишут в комментариях.

Отметим, ранее исполнительница отдыхала на одном из самых популярных курортов среди звезд, острове Бали.

Напомним, солистка группы «НеАнгелы» показала свои идеальные формы.

Как сообщала Politeka, Виктория Смеюха показала фигуру в купальнике.

Также Politeka писала, солистка группы НеАнгелы Виктория появилась в очень откровенном образе.